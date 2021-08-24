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【業績】中國飛機租賃純利倒退9%　減派息25%至每股0.15元

Hot Talk 17:50 2021/08/24

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【業績】中國飛機租賃純利倒退9%　減派息25%至每股0.15元

中國飛機租賃集團 （01848） 公布中期業績。截至今年6月底止，中國飛機租賃錄得收入15.9億元，按年跌3.1%，純利倒退8.7%至3.03億元，派中期息每股0.15元，減少25%，繼續提供以股代息選項。中飛租賃今日升1.1%收報5.45元。

期內，中飛租賃交付6架飛機，出售4架飛機，並拆解1架飛機。截至6月底，集團機隊共有129架飛機，其中104架自有飛機及25架代管飛機。

今年1月集團向中國商飛訂購30架ARJ21系列飛機，該批飛機將於2026年前分階段交付。雙方將通過積 極探索ARJ21海外運營及售後市場領域合作，共拓國產飛機國際市場。

期內，中飛租賃又修訂與波音的採購協議，將訂單從92架調整為66架，並重新安排交付日程，符合集團利益及航空市場需求。

IATA：2023年商務航空需求將回復至疫前水平

中飛租賃指，隨著疫苗接種率增長，航空業正逐步從疫情嚴重衝擊下的低谷中緩慢復甦，而根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，在中、美及歐洲等主要國內市場服務恢復的推動下，今年6月全球國內航班僅較2019年水平低20%。

IATA又預測，商務航空市場在明年，將恢復至2019年88%的水平，並在2023年恢復至105%。

相關文章：

【國泰293】國泰航空推強制打針　10月起分批不接受員工以檢測替代疫苗

【業績｜飛機租賃】中銀航空租賃半年跌21%、中期息削至0.1098美元

 

編輯：趙穎妍

港股 疫情 航空業 航空 中國飛機租賃（01848） 業績公布 航空股 純利 派息 中國
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