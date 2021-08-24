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語音視像通話回歸Facebook　用戶唔洗再打開Messenger轉來轉去

環球政經 18:56 2021/08/24

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據《路透社》報道，Facebook（FB） 正在讓部分用家在「Facebook」應用程式上使用語音和視像通話，令用戶不用打開應用程式「Messenger」就可以輕鬆進行通話。

【Google】Google Meet推新功能 每次會議最多可添加25位主持人 提供更多安全功能　【下一頁

「Messenger」作為獨立的應用程式已經很多年，Facebook用戶需要下載該程式才能傳送訊息和打電話。Facebook於去年9月在Instagram和 Messenger之間啟用「跨平台互傳訊息」，讓用戶可在雙平台互相傳送即時訊息。報道指，Facebook一直試圖將旗下應用程式中的消息功能聯繫起來，令用戶不論使用Facebook哪種服務産品，都可以透過Messenger與好友互相傳送消息和進行視像通話。計劃最終會把該功能整合到WhatsApp中。

英國競爭及市場管理局擔憂　Facebook收購Giphy會損害市場競爭　【下一頁

不過，Facebook發言人在周一就表示，如果想獲得功能完備的傳訊、語音和視像通話體驗，用戶應該繼續使用Messenger。

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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