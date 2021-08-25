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【職場熱話】面試完結時 主管沒有道謝是否代表失敗？ 網民：出去果一刻就當自己衰咗

理財智慧 16:59 2021/08/25

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每個求職者最着急的都是等HR回覆，每天時時刻刻刷新郵箱，又機不離手，生怕聽不到電話。但求職者應該要等多久才要放棄？近日有網民於網上討論區發文詢問，過了面試多久後才當自己沒希望。

網民經歷：

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有HR網民感嘆，大部分的HR都不會在面試後傳送電郵通知求職者成功與否，而他自己一定會回覆每一個求職者，被一眾網民讚好。不過，有人就覺得不通知是另有用意，可能是將求職者放在候選區了。有網民就指見過公司一個月換四個人，第三、四個求職者收到電郵也會在面試一個月後，根本不出奇。

【樓市熱話】每晚噪音不斷 卻沒人投訴 正值農曆七月疑神疑鬼 網民：直接叫管理處上來聽【下一頁

至於樓主的問題，有網民就指踏出面試房的下一刻就當自己已經沒有希望，把心力都放在下一份工作上。而且不急着用人的公司更會慢慢挑選求職者，等候時間由一星期至一個月也有可能。

【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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責任編輯：張瑋婷

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