【大行點睇】特步績後獲3大行唱好　料下半年收入將更強勁

特步（01368）績後股價升逾7%。大和發表報告稱，特步收入及純利分別按年上升12%及72%，特步品牌2021年至2025年收入年複合增長目標為23%，預期今年下半年收入前景將更為強勁。該行重申其「買入」評級，將目標價由16.5元調高至16.8元。

瑞信發表報告，指特步國際(01368) 上半年業績同預期大體一致，收入增長12.4%，淨利潤增長72%，由於利潤率擴大和財務費用減少。管理層將特步核心業務的下半年收入指引提高到30%以上，現在預計全年增長將達到20%以上。目標價由17.2元上調至17.6元，評級「跑贏大市」。

另一間大行摩通亦認為特步的積極前景是由於優化線上和線下渠道的努力取得成效；穩固的產品供應； 品牌資產提升；以及市場對本地品牌的好感度。因此摩通將特步2021年至2023年的盈利預測提高9%至11%。目標價由18元上調至19.4元，評級「增持」。

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