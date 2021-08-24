北韓糧食短缺 播卡通叫小朋友減肥勿暴食

▲ 北韓播放卡通片内容加插有關肥胖的内容，又警告小朋友不要暴飲暴食。

北韓現正面臨糧食短缺危機，加上暴雨摧毀農田，聯合國預計北韓今年缺糧約86萬噸。專門跟進北韓新聞的網站NK News報道，北韓播放卡通片内容加插有關肥胖的内容，又警告小朋友不要暴飲暴食。

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NK News報道，北韓國營電視台上周播出的兒童卡通片中，有一幕顯示兩個女孩穿著冬裝在北韓街頭上並肩而行。

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其中一名身型較豐滿、綁馬尾的女孩想坐巴士回家，遭另一個身型較瘦削、綁孖辮的女孩阻止。瘦削女孩不滿豐滿女孩忽略自己的體重，建議她應走路回家。

兩人隨後一起回到豐滿女孩的家中。瘦削女孩一直練習雜技和做運動，而豐滿女孩則坐低吃零食，甚至倒在梳化上呼呼大睡。

NK News資深分析記者Colin Zwirko於Twitter貼出上述片段，認為這段北韓卡通片内容很可能是提出暴飲暴食的問題，也不排除是透過女孩有充裕食物來宣稱平壤有富足的一面。

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北韓一向會透過卡通片來向民眾灌輸思想。例如北韓自1977年起播放的長篇卡通片《松鼠和刺蝟》，將松鼠等動物塑造成保衛家園和抵擋侵略者的勇士，帶有強烈的反美情緒。

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北韓卡通呼籲小朋友不要暴飲暴食之際，北韓官媒發布領袖金正恩的新照片也引起關注。相中的金正恩看起來比之前更纖瘦，穿著的白恤衫和褲子都顯得有些寬鬆。

責任編輯：鄭錦玲