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【業績│內險股】中國太平半年純利增長78%　總保費及保單費收入增長15%

股市 17:23 2021/08/24

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【業績│內險股】中國太平半年純利增長78%

中國太平 （00966） 上半年純利增長77.7%至51.13億元（人民幣，下同），不派息。期內總保費及保單費收入增長14.5%至1,570億元，股東應佔每股總內含價值較去年末增長6.6%至56.46元，其中太平人壽內含價值較去年末增長7.4%。

太平人壽新業務價值增長41.7%

太平人壽新業務價值增長41.7%至38.36億元，人民幣口徑增長29.1%，新業務價值率提升4.2百分點，個險、銀保四項繼續率指標行業領先，續期保費增長2.4%。

企業年金新增繳費增長29.2%，繼續保持較快增長；養老金管理資產餘額超過6,000億元，其中職業年金管理資產規模邁上2,000億元平台。境內產險原保費收入增長4.0%；非車險增長38.3%，佔比提升9.9個百分點；車險續保率提升2.8個百分點。

太平人壽（香港）保費收入增長75.9%，淨利潤扭虧為盈，太平香港本地業務穩步發展，原保費收入增長3.7%，承保盈利水平亦見改善。

相關文章：【業績】平安健康上半年收入增39% 虧損擴大3.1倍

相關文章：【平安好醫生】平安健康夥諾輝健康合作　推廣癌症篩查到診療服務

 

港股 業績公布 內含價值 新業務價值 香港 中國太平（00966）
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