【人民幣定期存款】中小行人幣定存短中長息2.5厘 稱冠同業

▲ 上商今天搶乘人民幣定存加息快車，微加半年至2.35厘，跟一年看齊。

人民幣定期存款續爆加息搶客戰，且愈演愈烈，連續兩周加息的上海商業銀行，今天（8月24日）微升半年期年息0.05厘，新息率至2.35厘，跟一年看齊。這是繼工銀亞洲及交銀香港以來，兩日內3間大小行加息。專家預計搶息潮延續至月底，畢竟8月開始倒數，下周三（9月1日）已踏入9月份，而反映跨月度的離岸人民幣一周拆息，今午定價盤高企在3.162厘，較半年的3.15008厘、以及1年的3.14658厘高，凸顯頭寸偏緊。

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工銀亞洲昨天（8月23日）重手加息，勁加短中長息0.15厘，其中6個月及一年期相同，新報2.4厘。同樣，交銀香港也追趕加息尾班車，提高3個月年息0.1厘、至2.4厘，跟半年看齊。但3個月的門檻為50萬元（人民幣，下同），半年僅須1萬元。

人幣定存10厘超高息銀行再添一員【下一頁】

若只計銀碼相同者，目前短中長息劃一者，最矚目的，要數富邦，3個月至一年年息皆為2.5厘，膺高息王。可是，論及最易上車，莫過於虛銀富融（Fusion Bank），無論是3個月、半年及1年，只須1元起，齊享2.4厘年息。

業界認為，現市況中外暗湧處處，尤其是聚焦全球央行年會等，而大小銀行提供劃一短中長息，可盡攬風險偏好不同的避險族，各取所需。

展望人民幣前景，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，暫仍維持未來6個月到一年人民幣兌美元6.3預測。他解釋，與Delta變種病毒相關的擔憂正在升溫，並繼續打壓風險情緒，美國債息維持低位，並令美滙指數升至3月以來最強水平，且導致美國實際利率與美元進一步分化。

可是，黃栢寧補充，中期來看，美滙指數目前的升勢似乎不可持續，因為許多對世界其他地方的負面因素或會逐漸消退，而聯儲局亦會「靈活地」調整縮減買債步伐，來支持風險情緒。不過，這可能是第四季的故事，目前市場仍謹慎地對沖風險，以應對美元進一步上升。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪