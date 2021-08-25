【業績】金山軟件半年純利倒退98%　股價急挫近兩成半、管理層：未獲版號將令新遊戲收入大幅減少（第二版）

▲ 金山軟件上半年網絡遊戲及其他收益14.8億元，按年減少11.7%。

金山軟件 （03888） 上半年純利1.65億元（人民幣‧下同），按年倒退98%，不派中期息；當中第二季純利急跌99.5%至4866.4萬元。

該股股價周三受壓，曾跌近兩成半，最低見29.65元，現跌20.9%，最新報31.2元，成交額15.15億元。

若短期內未能取得遊戲版號 新上線遊戲收入大幅減少

公司首席財務官吳育強表示，內地遊戲行業環境出現變化，截至現時，《劍網3》的懷舊版仍未能取得遊戲版號，若短期內能獲得版號，下半年的經營情況將好轉，否則今年來自新上線遊戲的收入將會大幅減少。

公司遊戲受眾年齡介乎20至23歲

近期內地對遊戲行業的監管收緊，他指，監管收緊對公司新遊戲上線速度有影響，短期內遊戲收入和利潤也受影響。但公司遊戲的主要受眾年齡在20至23歲，相信未成年人遊戲的監管，對公司遊戲營運影響相對較小。

海外遊戲收入佔比超一成 海外布局節奏減緩

而公司兩三年前開始部署海外發展戰略，吳育強指，受疫情影響，公司海外布局節奏減緩。而今年4月份在越南有一款新遊戲上市，並取得不錯成績，令公司今年來自海外的遊戲收入佔比首度超過10%。

上半年網絡遊戲及其他收益14.8億元，按年減少11.7%，主要由於來自《劍網3》的收益減少，以及現有手遊生命週期的自然衰減；辦公軟件及服務收益按年升70.4%至15.6億元，主要由於授權業務取得快速增長和訂閱服務業務的可持續增長。惟受累研究及開發成本、行政開支等上升，營運溢利按年減少20.6%至7.4億元。

另外，期內，公司分佔聯營公司虧損擴大至4.4億元，去年同期分佔虧損為2.4億元，虧損主要由於金山雲及獵豹移動確認虧損所致。

第二季計，網絡遊戲及其他收益下跌21.6%至6.9億元，按季則跌12%；辦公軟件及服務收益按年升46.7%至7.9億元，按季則增2%。惟受員工相關的開支增長，營運溢利則跌58.1%至2.3億元。

（第二版更新管理層回應）

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編輯：吳敏芳