【業績】金山軟件半年純利倒退98%　不派中期息

▲ 金山軟件上半年網絡遊戲及其他收益14.8億元，按年減少11.7%。

金山軟件 （03888） 上半年純利1.65億元（人民幣‧下同），按年倒退98%，不派中期息；當中第二季純利急跌99.5%至4866.4萬元。

上半年網絡遊戲及其他收益14.8億元，按年減少11.7%，主要由於來自《劍網3》的收益減少，以及現有手遊生命週期的自然衰減；辦公軟件及服務收益按年升70.4%至15.6億元，主要由於授權業務取得快速增長和訂閱服務業務的可持續增長。惟受累研究及開發成本、行政開支等上升，營運溢利按年減少20.6%至7.4億元。

另外，期內，公司分佔聯營公司虧損擴大至4.4億元，去年同期分佔虧損為2.4億元，虧損主要由於金山雲及獵豹移動確認虧損所致。

第二季計，網絡遊戲及其他收益下跌21.6%至6.9億元，按季則跌12%；辦公軟件及服務收益按年升46.7%至7.9億元，按季則增2%。惟受員工相關的開支增長，營運溢利則跌58.1%至2.3億元。

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編輯：吳敏芳