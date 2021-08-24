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匆忙撤離阿富汗惹安全憂慮 11可疑人士圖闖英法

環球社會熱點 18:06 2021/08/24

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塔利班重奪阿富汗首都喀布爾後，大量民眾湧至喀布爾機場尋求機會離開，外界憂慮當中或有恐怖分子。英國當局在喀布爾撤僑航班安全間監察期間，發現6名可疑人士。英國內政部表示，其中1人已經入境英國。法國亦有從阿富汗撤離人士中，發現5名可疑人士。

普京反對鄰國安置阿富汗難民 憂武裝分子潛入俄羅斯 【下一頁】

英國當局在對喀布爾撤離人員進行安全審查時，發現6名被裁定為對英國有「直接威脅」人士。其中1人雖列英國禁飛名單，但已經飛抵英國伯明翰（Birmingham）機場，當局尚未清楚有關人士之後動向。英國內政部周一（23日）晚上表示，經過進一步審查，證實該人非英國安全部門或警方目標對象，已獲准入境英國。

邊防部隊官員透露，外交部及內政部在喀布爾機場篩查過程中篩走4人，剩下1人則飛抵德國法蘭克福（Frankfurt）。英國移民政務次官福斯特（Kevin Foster）表示，若容許禁飛名單人士入境，會對國家構成直接安全威脅。

內政部消息人士強調，當局正在進行的安全檢查有效。個人可以基於多種原因被列入英國禁飛名單，列入其中並不等同參與恐怖主義活動。英國政府發言人指正徹底檢查，若有人被評估為對國家安全構成威脅，當局會採取行動。據悉，英國自8月12日起，最少從喀布爾接走4,226名阿富汗公民。

喀布爾機場周遭騷亂釀7死 美軍憂安全另闢通道 【下一頁】

另外，法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）周一表示，懷疑1名從喀布爾撤離人員與塔利班相關，當局已對其展開監視。法新社引述內部文件報道，男子自認塔利班成員，曾在喀布爾在塔利班檢查站任職，目前他身處阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）。當局指另外4個與其有密切關係人士，亦被列為法國情報局監視對象。

責任編輯：李俊儀

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