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【大行點睇】大摩料呢隻阿里系股份股價已見底　負面消息已反映

股樓投資 17:43 2021/08/24

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摩根士丹利發表研究報告，指內地食品零售行業挑戰持續，同店銷售急速收縮料已部分反映。但改變中的監管環境及線上雜貨店潛在較收斂的經營手法，可能會令包括阿里旗下高鑫（06808）等食品零售商股價見底。

大摩認為可合理估算未來兩年，高鑫及同業永輝超市財政復甦。據該行調查所得，兩企同店銷售跌幅收窄或輕微轉正，屬初步穩定跡象。

報告表示，在該行覆蓋內地消費行業中，去年及本年至今食品零售行業股價敬陪末席，較去年中高位累跌逾半。不過即使估值不高，該行認為在短期行業仍難有顯著估值重估空間。該行下調永輝超市投資評級，由「增持」降至「與大市同步」，目標價由12.3元人民幣降至4.4元人民幣；並維持高鑫「與大市同步」評級，目標價由8.7元降至4.7元。

 

 

 

大行對高鑫零售評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

高鑫零售（06808） 港股

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