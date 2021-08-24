【虛擬銀行】眾安銀行客戶規模突破40萬人　擬新增財富管理業務

▲ 眾安銀行表示，截至7月底，該行客戶規模已從去年年底的22萬人，按年增80.8%至40萬人。

眾安銀行已開業一年多，該行行政總裁許洛聖表示，截至7月底，眾安銀行客戶規模已從去年年底的22萬人，增加80.8%至40萬人。他亦表示，眾安銀行未來擬新增財富管理業務，目前正向證監會申請相關牌照。

眾安銀行推一口價貸款，詳見﹕【下一頁】

許洛聖表示，該行去年3月開業至今，該行業務增長不俗，截至6月底，個人貸款申請額錄得逾150億元，個人貸款餘額亦按年增長逾10倍，平均貸款額為20多萬元，資產質素優於同業平均水平，可見「市場受落」。

零售銀行聯席主管冼迪雲預計，受稅季因素影響，下半年貸款業務增速會比上半年更快。他亦指，下半年將探索無需提交文件的小額貸款產品。

除現有業務外，許洛聖指，該行擬拓展理財業務，未來或考慮推出基金類產品。新理財產品以服務香港居民為主，未來或會放在流動應用程式供用戶選擇。此外，許洛聖指，該行亦會研究理財通推出後可發展的商機。

眾安推新產品「出糧 FastPass」，可提早7日出糧及免息，詳見﹕【下一頁】

另外，眾安早前宣佈推出新產品「出糧 FastPass」，暫以邀請制形式容許用戶最多提早7日出糧。冼迪雲表示，新產品目前已有逾3000名用戶申請加入等待名單，亦有個別特選用戶已開始試用該產品。視乎客戶反應，該行將適時向所有公眾開放該產品。

5年內達收支平衡目標不變

眾安去年曾指，目標5年內達收支平衡。考慮到該行客戶規模快速增長，被問及會否調整其目標時，許洛聖回應指，該行仍處投資期，相信5年仍為一個合理的目標。

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編輯﹕賴奕羚