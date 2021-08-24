美國退伍軍人助阿富汗翻譯撤離 衛星定位避塔利班

大批阿富汗民眾擔憂塔利班重掌政權後極端伊斯蘭統治重臨，爭相逃離家園。有美國退役軍人決定出手協助曾擔任翻譯的阿富汗人撤離，並應用高科技手段，幫助翻譯避開塔利班檢查站，並指導他們透過安全路線前往喀布爾機場離開。

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塔利班重奪阿富汗政權後，雖然曾聲稱會原諒所有曾為西方部隊工作的阿富汗人，但事實上塔利班會在檢查站截查民眾，當發現他們與西方有聯繫，將會記錄甚至下令槍決他們報復。阿富汗退伍軍人及前中央情報局分析員澤勒（Matt Zeller）表示，翻譯人員是美軍在當地的重要盟友，亦是戰場上的耳目，擔當相當重要的角色。

有美軍退伍軍人團體為幫助曾替美軍擔任翻譯的阿富汗人撤離，發起名為「數碼敦刻爾克」（digital Dunkirk）的組織，澤勒指原本只有退伍軍人參與，但其後愈來愈多其他人士加入。組織利用衛星圖像及當地情報定位塔利班檢查站，向阿富汗翻譯提供資料，協助避開塔利班武裝分子，前往喀布爾機場。

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澤勒指組織現時規劃甚大，可利用社交媒體數據實時定位塔利班檢查站、分析衛星圖象，以提供安全路線前往喀布爾機場。澤勒稱晚上大部分時間會與當地翻譯交流，分享武裝分子最新檢查站位置。

澤勒指，即使阿富汗翻譯成功越過檢查站到達喀布爾機場，但他們需要在炎熱、缺乏食水及食物等惡劣情況下等待離開當地。他亦對拜登（Joe Biden）政府表示失望，認為美國有義務撤離協助美軍工作的當地人員。澤勒稱，若他們沒有機會逃離阿富汗，最終下場只會是死亡。

責任編輯：郭麗明