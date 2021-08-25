【教育股風暴】上海市落實「雙減」文件、內容與北京市類同　新東方港股高開逾一成

▲ 【教育股風暴】上海市落實「雙減」文件、內容與北京市類同

國務院上月發布俗稱「雙減」文件的教育行業新監管，內地不同城市陸續宣布落實安排，繼北京市後，上海市今日（24日）發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的實施意見》，從嚴審批培訓機構、機構投融資、限定培訓時間、強化培訓內容管理、嚴格機構收費管理、加強從業人員管理、完善培訓機構監管，同時正式禁止上市公司通過股票市場融資投資學科類培訓機構。

新東方 （09901） 早前在北京推出「雙減」文件後，預計其他省市可能採取類似做法，對經營業績及財務狀況產生重大不利影響。

新東方港股周二（24日）逆市跌3%至13.72港元，但上海推出文件屬預期內，新東方美股（美：EDU）無受影響，更隨中概股反彈，收市價2.15美元，升26.5%，折合16.74港元，較港股收市價高22%。

其他教育股中概股也大升，好未來（美：TAL）升16.7至5.6美元。網易有道（美：DAO）升13.8%。

受中概股反彈影響，教育股周三（25日）集體高開，新東方港股開報15.76元，升14.9%；新東方在線 （01797） 報4.81元，升14.8%；思考樂 （01769） 升13.6%。

新東方︰已暫停北京市假期補習、料其他省市做法類似，可見【下一頁】

上海文件提出，不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構重新審核並統一登記為雙重管理的非營利性機構。

上海表示，對原備案的線上學科類培訓機構，改為審批制。對已備案的線上學科類培訓機構，按照標準重新辦理審批手續；學科類培訓機構一律不得上市融資；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得購買學科類培訓機構資產；外資不得控股或參股學科類培訓機構；義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理。

上海另外提及，擬深化高中招生改革，完善中小學學業質素綠色指標測評機制，加強德智體美勞過程評價、增值評價。深化中考改革，完善考試方式和成績呈現方式，依據課程標准開展中考命題。將市實驗性示範性高中大部分招生名額直接分配到每一所不選擇生源的初中學校。

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編輯：麥德銘