  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗股】 受惠港澳地區接種「復必泰」 疫苗收入逾5億元 復星醫藥半年多賺四成半

股樓投資 17:08 2021/08/24

分享：

復星醫藥（02196）公布截至6月底止中期業績，營業收入168.8億元（人民幣，下同），按年增加20.9%；純利24.8億元，增長44.8%；每股收益97分，對比去年同期為67分，不派中期息。股價今日（24日）一度升6.2%，高見57.6元，惟其後升幅收窄，收報54.35元，升0.2%，成交額7.9億元。

公司表示，上半年製藥業務營業收入121.8億元，增長22.4%，期內復必泰（mRNA新冠疫苗）實現收入逾5億元。另外，上半年醫療器械與醫學診斷收入28.3億元，增長7.3%；醫療健康服務收入18.4億元，上升35.6%。公司又指，雖然上半年旗下產品受到集採降價壓力，但整體業績仍穩健增長，主要由於復必泰在港澳地區納入政府接種計劃。

同場加映﹕【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

BioNTech 經濟 純利 成交 復星醫藥（02196）

上一篇文章

【抗通脹資產】憂通脹升溫又唔知點算？　「股神」巴菲特的四大抗通脹心得

下一篇文章

【大行點睇】瑞信指新奧能源增速低於同行　惟估值反而更高　降評級至「跑輸大市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO