【疫苗股】 受惠港澳地區接種「復必泰」 疫苗收入逾5億元 復星醫藥半年多賺四成半

復星醫藥（02196）公布截至6月底止中期業績，營業收入168.8億元（人民幣，下同），按年增加20.9%；純利24.8億元，增長44.8%；每股收益97分，對比去年同期為67分，不派中期息。股價今日（24日）一度升6.2%，高見57.6元，惟其後升幅收窄，收報54.35元，升0.2%，成交額7.9億元。

公司表示，上半年製藥業務營業收入121.8億元，增長22.4%，期內復必泰（mRNA新冠疫苗）實現收入逾5億元。另外，上半年醫療器械與醫學診斷收入28.3億元，增長7.3%；醫療健康服務收入18.4億元，上升35.6%。公司又指，雖然上半年旗下產品受到集採降價壓力，但整體業績仍穩健增長，主要由於復必泰在港澳地區納入政府接種計劃。

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記者：郭秀慧