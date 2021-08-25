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【職場熱話】和外國同事工作很痛苦 港男呻聽不懂英文只能陪笑 網民：教佢廣東話

理財智慧 09:00 2021/08/25

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香港是國際金融中心，不少外國人都會來這裹工作和定居。因此公司裏有外國人做上司和同事也並非罕有之事，香港人應該可以用英文和他們流利溝通。近日有網民於網上討論區發文，指公司很多外國人，很痛苦。

網民經歷：

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面對樓主的苦況，網民覺得樓主可以反教外國人說廣東話，而且他們其實不太介意說錯文法，或者發音對不對，「最重要的是說出來」！亦有人認為外國人來香港根本沒甚麼特別厲害，因為他們只有英語好，英語是他們的母語，樓主不必太介懷。

MIRROR稱霸廣告界 12子年初至今接拍逾百廣告 專家曾錦強：廣告現象史無前例 對業界卻存在重大打擊【下一頁

根據樓主所述，其實還有三個香港人和樓主一起工作，也不必逼着自己和外國人吃飯，可以和香港同事吃。

【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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責任編輯：張瑋婷

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