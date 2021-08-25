【理財智慧】公司賺錢後分紅 股票股利 Vs 現金股利

股票股利與現金股利又稱配股、配息，即公司將賺到的錢，分別以股票或現金的方式分配給股東。

一般而言，股票股利是企業經營初期及擴張前的一種財務手段，多數成長股在前期大多會配發股票股利、較少配發現金股利。但是，不能以發放股票股利來判斷一間公司就是成長股。站在公司的角度，發放股票股利代表企業需要資金，但經理人判斷公司需要資金，不等於他知道企業會成長。

發放股票股利最大的意義，是讓公司股本膨脹，令可運用資金變多，同時公司獲利也必須以相似比例或以上成長，否則投資報酬率將下降，影響股價。舉例來說，股本如果膨脹 5%，公司獲利能力也要提升至少5%，每股分配到的盈餘才不會下降。

接下來，根據實際數據，驗測發放股票股利的公司未來有沒有比較容易成長。

首先，配發股票股利有2種情況。

同時配現金股利和股票股利，多數配股票的企業都屬於這類

只配股票股利，這類案例非常少

根據以上表格，可見三個結論：

一、只發股票股利的企業較少，而且大漲機率低、大跌機率相對高。

這些股票會不會是未來的成長股？數據顯示，機率不高。

二、發放現金股利及股票股利的企業，無論是獲利或風險，表現都比只發現金股利的公司差。

這代表若用發股票股利作依據，找到的多數是假的成長股。

三、 不配股配息的風險最高

高風險同時代表高報酬。

結論：

大多成長股成長過程會配發 股票股利，但不能用配發股票股利，來判斷公司是不是成長股。

發股票股利的企業，整體表現比只發現金股利的企業差。

資料來源：Mr. Market市場先生

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責任編輯：陳澤熙