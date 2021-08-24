【業績│內房股】瑞安房地產半年轉賺10.8億元人幣、恢復派息3.6港仙　未決定是否分拆新天地

▲ 【業績│內房股】瑞安房地產上半年扭虧淨賺10.8億元人幣

瑞安房地產 （00272） 上半年在住宅銷售穩健及租金收入強勁增長支持下成功扭虧，純利10.82億元（人民幣，下同），中期息3.6港仙。期內，瑞安房地產合約物業銷售增加95%至121.15億元，但平均售價下降兩成至每平方米5.14萬元，減少主要由於項目組合的變動，去年同期平均售價較高的上海項目佔合約物業銷售額的比例較高。

瑞安房地產於月初公布，考慮分拆商業投資地產及物業管理及資產管理業務獨立在香港上市，主席羅康瑞最新稱，10年前已研究分拆新天地上市，但當時市況不理想、項目發展未成熟。

羅康瑞稱，目前分拆上市仍未有最終決定，但認為瑞房股價折讓大，會考慮不同方式提升股東回報。

期內太平橋翠湖五集及武漢天地雲廷二期作出貢獻，帶動上半年物業銷售收入大增62.4倍至102.14億元。租金及相關收入（包括合營公司及聯營公司）升32%至15.7億元，其中73%的租金及相關收入來自上海的物業組合期，辦公樓物業組合的出租率穩步上升，截至6月底平均達90%。

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