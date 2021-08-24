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【MIRROR商機】MIRROR及ERROR效應衝擊廣告業　姜濤率先跑出形成新現象　原因是...？

商業 17:42 2021/08/24

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MIRROR在香港紅透半邊天，各大小品牌邀請他們拍攝廣告及宣傳。

MIRROR及ERROR在香港紅透半邊天，各大小品牌邀請他們拍攝廣告及宣傳。廣告業界如何看MIRROR及ERROR，幾乎佔據大部份線上及線下品牌宣傳的情況？

香港廣告商會執行總監朱俊美表示，在過去六至九個月，廣告業「有返啲起色」幾乎全部都是MIRROR及ERROR負責，更形容已成為一個現象。品牌要宣傳時，想更快接觸更多受眾，第一時間便想到MIRROR及ERROR。

【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶

她稱：「乜都要很快」的時代下，形成今日的MIRROR及ERROR現象。但她強調，對業界是一個衝擊，更是一個巧合的契機。並解釋，去年廣告業受疫情影響，幾乎全部暫停，面臨很大衝擊；加上本地社會問題，品牌「想搵一班比較Neutral」的明星。又有一群追星的粉絲出現，第一個跑出了姜濤後，便繼續擴大這股熱潮。

【MOS Burger】MOS Burger疫下生意升　引入新品牌MOS CUCINA　8月30日進駐銅鑼灣（多圖）

她更以化妝品牌為例，過去不會有同類型的宣傳找同樣的組合或明星，負責產品宣傳。但現時在MIRROR及ERROR的效應下，都變成了現實發生的事。

不過，她相信這個現象未必會長久。並以東京奧運為例，東奧之後出現香港運動員，「相信不久會有體育精英」負責部份品牌的宣傳。她稱，難以確定實際有多少品牌找運動員宣傳，但相信一定有品牌會選用到這班精英選手。

【網絡安全】拜登明會見科技龍頭高層　討論加強網絡安全

記者：馬意文

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