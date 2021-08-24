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內地客投資九肚山豪宅失利　三年慘輸逾2400萬

股樓投資 17:28 2021/08/24

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雖然早前二手樓價指數創新高，但豪宅市場仍錄蝕讓離場，繼九龍塘雲門後，沙田九肚山澐瀚亦錄得蝕讓。一名內地客於2018年不惜支付「辣招稅」，以逾5,800萬元（連辣招稅計）購入澐瀚一伙4房雙套單位及一個車位，但近日以3,400萬元易手，料連使費計，實蝕逾2,400萬元。 

中原地產莊鈞雄說，沙田九肚澐瀚3座低層B室，實用面積1,573平方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，業主開價3,800萬元，議價後連車位以3,400萬元易手，實呎21,615元。據了解，原業主是內地客，於2018年以4,184萬元購入上述單位，當時要支付樓價三成的「辣招稅」、即約1,255萬元，其後再以380萬元購入屋苑一個車位，至今持貨3年，現帳面蝕約1,164萬元，若連稅項及佣金計，料實蝕約逾2,400萬元。 

資料顯示，澐瀚由永泰（00369）及萬泰合作發展，位於麗坪路83號，建有提供69伙，於2018年推售，並售出多伙單位，但於2020年9月17日起暫停出售，而部分單位則作放租用途。 

九肚山澐瀚3座2樓B室現樓

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撰文 : 黃卓賢

中原地產 九肚山 澐瀚 豪宅 萬泰
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