【網絡安全】拜登明會見科技龍頭高層　討論加強網絡安全

▲ 美國總統拜登將在明天（24日）於白宮會見一眾美國科技業龍頭，討論網絡安全議題，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等公司高層都將參與這次會議。（法新社資料圖片）

美國總統拜登將在明天（24日）於白宮會見一眾美國科技業龍頭，討論網絡安全議題，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等公司高層都將參與這次會議。

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彭博社報導，這次白宮會議將針對銀行、能源和水利等關鍵基礎設施，討論與政府合作加強網絡安全。拜登同時也將和一眾科技公司高層討論，如何利用軟件提升供應鏈的安全。

蘋果Tim Cook、微軟Satya Nadella以及亞馬遜Andy Jassy這三大科技公司龍頭的行政總裁，都計畫出席這場白宮會議。Google、IBM、美國南方電力公司（Southern Company）和摩根大通（JPMorgan）高層亦受到邀請。

媒體猜測，這次會議是由於今年5月，美國境內最大的燃油管道系統Colonial Pipeline遭受黑客「勒索病毒」攻擊，管線癱瘓直接影響汽油供應，美國政府開始尋求科技公司的幫助。

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責任編輯：李智美