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【大行點睇】瑞信指新奧能源增速低於同行　惟估值反而更高　降評級至「跑輸大市」

股樓投資 16:56 2021/08/24

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瑞信發表報告指，新奧能源(02688) 上半年核心利潤36.9億元人民幣，按年增長18%，基本符合市場預期，但增速低於華潤燃氣(01193)、中華煤氣(00003)  等同行20%至25%。

上半年天然氣零售量按年增長22%，同行為28%至30%，全年指引由按年增長不少於15%上調至20%。期內新連接數按年增長15%，達到120萬個。瑞信根據管理層的最新指導意見對2021年至2023財年的每股盈利進行微調，目標價130元不變。然而，其目前的估值相當於2021財年市盈率21倍，相比起同行華潤燃氣17倍和中國燃氣(00384)11倍更高，故將評級由「中性」下調至「跑輸大市」。

 

 

大行對新奧能源評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

新奧能源（02688） 港股

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