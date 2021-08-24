【業績】平安健康上半年虧損擴大3.1倍 CFO：最遲2025年收支平衡目標不變（第二版）

▲ 平安健康上半年虧損擴大

平安健康（01833，前稱平安好醫生）上半年收入增長39%至38.2億元（人民幣，下同），但虧損按年擴大3.1倍至8.8億元。核心在線醫療業務收入則較去年同期增長50.6%至10.7億元。集團首席財務官葉瀾表示，今明兩年都是重要戰略投入期，集團會持續加大在企業健康管理、網絡藥店、互聯網醫院等方面的投資，相關投入會反映在虧損上，但重申集團仍以2024年或2025年收支平衡為目標。

至於其他核心運營指標，註冊用戶數按年增加15.7%至4億人，累計付費用戶數達3210萬人，按年上升69.6%。在互聯網醫院渠道業務方面，集團已在10個城市獲得自建互聯網醫院的資格，並已與205家醫院達成合作共建互聯網醫院平台的協議。

集團各項業務毛利率都較去年同期倒退，令整體毛利率按年下跌3.1個百分點至26.8%。葉瀾解釋，毛利率下滑其中一個原因是集團調整定價策略，例如為下調用戶首次使用會員制產品時的價格，令相關毛利下減，但集團認為做法有利業務增長。

近年內地政府收緊對互聯網行業的監管，傳媒曾提出關於監管政府變動的問題，惟並未獲管理層回應。

另外，母公司平保 （02318） 派駐平安健康的兩名管理層姚波及蔡方方，因個人工作安排原因辭去非執行董事一職，而獨立非執行董事劉鑫亦因同樣原因辭任。

（第二版：新增管理層言論）

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