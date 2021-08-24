【藥明生物 2269】藥明生物中績多賺1.5倍 大行齊讚業績佳

藥明生物（02269）昨日（23日）收市後公布中期純利按年升1.5倍，今早股價曾高見124元，一度升近一成，收報121.7元，仍升7.7%，成交額32.3億元。

藥明生物首席執行官陳智勝預期，明年與新冠疫情相關業務訂單仍會非常多，但在較多不確定因素下，只會視疫情所衍生的業務為額外收入，並指若公司以今明兩年總收入計，有機會成為全球第二大藥廠。

大行予藥明生物最新投資評級及目標價﹕

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績後大行均認為勝預期，其中高盛發表研究報告，重申將藥明生物列入「確信買入」名單。該行指，基於公司管道回升以及產能具強勁的執行能力，對其長期看好，基於業務最新情況，調升其每股盈利預測，由原先的69分人民幣上調至70分人民幣，目標價維持170.7元。

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記者：郭秀慧