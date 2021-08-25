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`【職場熱話】同事搞錯電郵裏一件事 被上司罵得狗血淋頭 網民：好小事

理財智慧 09:00 2021/08/25

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職場不明文的規定有很多，比如不能說出自己有多少工資，不能隨意拒絕別人的食物等。雖然犯了這些錯也罪不至死，但會留下一個不好的印象給別人。近日有網民於網上討論區發文，指同事因為電郵而被罵。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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帖文一出，引起各方回應。有些人覺得這只是小事，不應該如此誇張。他們還揶揄「方丈（老闆）份人好小氣」，又指「不要管這些小事好嗎？」

【職場熱話】00後只會語音輪入 以後無人用速成？ 網民：用九方先廢【下一頁

不過有網民不同意，指這個是很重要的職場規矩，懷疑該同事是不懂得分辨CC和收件人的新人。在上司罵人之前，應該先問自己是否有教過下屬這個規矩，網民覺得「不知者不罪」。

【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

亦有工作十年的人指自己從來都沒有聽過這種規矩，也沒有人教過。

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責任編輯：張瑋婷

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【職場熱話】和外國同事工作很痛苦 港男呻聽不懂英文只能陪笑 網民：教佢廣東話

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