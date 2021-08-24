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【新股IPO】東莞農村商業銀行傳本周闖關　集資78億

股樓投資 17:39 2021/08/24

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消息指，已於今年4月遞交上市申請的東莞農村商業銀行，正計劃於本周四（26日）尋求通過上市聆訊，擬集資10億美元（約77.6億港元），聯席保薦人為招商證券、招銀國際、農銀國際、工銀國際。

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東莞農村商業銀行主要透過分銷網絡，提供定制化金融產品及服務。若以截至2019年底總資產、核心一級資本淨額等統計，東莞農村商業銀行是中國第六大農村商業銀行，及最大的地級市農村商業銀行。截至最後實際可行日期，該行共有506個網點，其中502個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，其餘四個分支機構分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。

【新股IPO】內地連鎖酒館海倫司傳正啟動預路演 目標集資3億美元，【見下頁】

此外，截至2020年底東莞農村商業銀行總資產達5484.02億元人民幣，不良貸款率為0.82%；而該行截至2020年12月底止年度的營業收入達120.47億元，按年增長2.1%；期內淨利息收益率約2.16%，較2019年下跌0.02個百分點；期內淨利差約2.1%，與對上一年持平。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽

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記者：張以正

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