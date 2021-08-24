【中概股】科技股女股神Cathie Wood出手　再買呢隻中概股

港股本周開始見反彈跡象，「ATMXJ」周二（24日）造好，帶動恒生科技指數大漲於7%，收報6446點，當中阿里巴巴 （09988）反彈近9.5%；騰訊 （00700） 受股票回購消息帶動，升逾8%；美團 （03690）升逾13%；小米集團（01810）成交量最大，升3.7%；騰訊 （00700） 受股票回購消息帶動，升逾8%；京東 （09618）在公布業績升近15%，收報280元。

【美股焦點】Cathie Wood續拋售中概股 減持騰訊、拼多多、美團等【下一頁】

科技股女股神Cathie Wood早前曾指中概股創新能力受到監管影響，旗下基金亦已清倉中概股。不過根據ARK Invest對外披露的持倉變動顯示，旗下基金周一（23日）買入了164,889股京東ARD（JD），價值大約1,080萬美元。

上周五（20日）京東曾公布次季業績，收入按年升26%至2,538億人民幣，勝市場預期；純利跌95%至7.94億元人民幣；非公認會計準則（Non-GAAP) 純利則為46億元，按年跌22%，亦優於市場預期。

大行對京東評級及目標價如下

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

早前受內地政府監管影響，中概科網股股價大跌，估值調整到歷史較低水平。安山資本公司資產管理總監Jackson Wong指出，有大量投資者撈底大型科技股，市場上已經見到對騰訊及阿里巴巴的強勁買盤，他認為跌幅最大、但基本面穩定的公司將帶領大市反彈。

同場加映: 【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男