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【中概股】科技股女股神Cathie Wood出手　再買呢隻中概股

股樓投資 17:35 2021/08/24

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港股本周開始見反彈跡象，「ATMXJ」周二（24日）造好，帶動恒生科技指數大漲於7%，收報6446點，當中阿里巴巴 （09988）反彈近9.5%；騰訊 （00700） 受股票回購消息帶動，升逾8%；美團 （03690）升逾13%；小米集團（01810）成交量最大，升3.7%；騰訊 （00700） 受股票回購消息帶動，升逾8%；京東 （09618）在公布業績升近15%，收報280元。

【美股焦點】Cathie Wood續拋售中概股　減持騰訊、拼多多、美團等【下一頁

科技股女股神Cathie Wood早前曾指中概股創新能力受到監管影響，旗下基金亦已清倉中概股。不過根據ARK Invest對外披露的持倉變動顯示，旗下基金周一（23日）買入了164,889股京東ARD（JD），價值大約1,080萬美元。

上周五（20日）京東曾公布次季業績，收入按年升26%至2,538億人民幣，勝市場預期；純利跌95%至7.94億元人民幣；非公認會計準則（Non-GAAP) 純利則為46億元，按年跌22%，亦優於市場預期。

大行對京東評級及目標價如下

    點擊圖片放大
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早前受內地政府監管影響，中概科網股股價大跌，估值調整到歷史較低水平。安山資本公司資產管理總監Jackson Wong指出，有大量投資者撈底大型科技股，市場上已經見到對騰訊及阿里巴巴的強勁買盤，他認為跌幅最大、但基本面穩定的公司將帶領大市反彈。

同場加映: 【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

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编辑：李勝男

 

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