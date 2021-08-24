▲ 【楊金隆案】港交所上市科前高層收款案 投資公司職員指楊金隆妻曾贖回資金

香港交易所 （00388） 首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，涉嫌接受上市顧問林楚華915萬元，換取對12間公司上市申請有優待傾向，案件今（24日）於區域法院續審。兩人否認共3罪，控方讀出投資公司職員的口供，他們均指首被告楊金隆的妻子曾投資，及後要求贖回資金。

控方讀出TX Capital （HK） Limited首席投資官翁振興的口供，他指其公司負責營運不同投資基金。2017年底翁振興透過朋友認識了當時在新鴻基任職的Vivian（首被告的妻子郝媛媛）。起初Vivian指新鴻基有意投資TX Capital Value Fund，及後改稱自己有興趣，她最終於2017年6月以100萬港元成功認購100股。

翁振興指，直至2019年7月Vivian向他表示要贖回資金，同時向翁發送一則有關首被告楊金隆被捕的新聞，惟同月Vivian表示要終止贖回。翁指當時沒有注意過楊跟Vivian的關係。及後Vivian又決定要贖回資金，但當時已過10月提款期，翁最後以基金過戶方式讓Vivian取回資金。

另外，於Snow Lake Capital （HK） Limited負責商業拓展工作的葉慧嫻指，她在2019年3月經上司介紹認識Vivian，Vivian以50萬美元投資Snow Lake。同年7月Vivian要求贖回股份，並在訊息中提及GP （general partner）。

葉指曾就Vivian提及GP及要求贖回股份一事，詢問營運總監的意見，葉最終向Vivian解釋第3方需以正常程序投資，Vivian及後決定不贖回股份。

葉又指，Vivian投資Snow Lake時，填寫的表格是個人投資表格，故理解Vivian是獨自投資。若公司知悉她非獨自投資，公司會再了解投資者的背景詳情。

涉案兩名被告為時任聯席主管的楊金隆（45歲）及上市顧問林楚華（61歲）被控1項串謀向公職人員提供利益罪。林被控1項向公職人員提供利益的交替控罪，楊另被控公職人員行為失當罪；案件下午續訊。

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記者：陳卓欣