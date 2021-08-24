【大行點睇】大摩看好經濟復甦前景　籲部署經濟重啟概念股

新冠肺炎Delta變種病毒肆虐全球，投資者擔憂疫情繼續蔓延，將會影響經濟復甦前景。惟摩根士丹利投資主管Andrew Slimmon在被客戶問及變種病毒下如何調整資產配置時稱，投資者要為經濟復甦做好準備。

管理約75億美元資產的Slimmon表示，展望未來，「人們將變得更加樂觀」，而這將利好因新冠疫情而遭拋售的股票。他預計利率可能會在未來幾個月觸底，並在今年第四季度恢復，「機會將會集中在早前最受衝擊的股票，即周期股、能源股和經濟重啓概念股。

現時市場正更多押注於防禦型股票，大型科技股重獲投資追捧，帶動納斯達克指數周一（23日）升1.5%，創變種病毒疫情蔓延以來最大升幅。Slimmon恰好與之背道而馳，根據彭博報道，他目前正買入博彩、遊輪、餐廳以及戲院等股票。另外，他還偏好零售房地産投資信託基金 (retail REITs)。

Slimmon指出，市場具前瞻性，投資者不宜再追逐公用事業股等防禦型股票，或是接近歷史高位的科技股。他直言，「這些不是現時機會所在」，現時他正關注那些較高位回調了20%到30%的公司。

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男