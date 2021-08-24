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【網速比拼】全球流動網速實測排行榜　南韓穩奪亞洲區冠軍

科技 17:17 2021/08/24

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網絡測試網站Speedtest就公布7月份全球網速排行榜，揭示各國的寬頻和流動網絡速度。

對於現今社會大眾來說，網速慢絕對是一件讓用家不能忍受的事。近日網絡測試網站Speedtest就公布7月份全球網速排行榜，揭示各國的寬頻和流動網絡速度，其中香港更獲得寬頻網速第三名。

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全球知名測速機構Ookla旗下網路測試軟件Speedtest，近日公布今年七月份全球139個國家行動網路速度的最新排名。數據顯示，目前全球流動網路的平均下載速率為 55.07 Mbps。

一如外界所料，阿拉伯聯合大公國以平均高達 190.03 Mbps的網速，奪得全球流動網路網速最快的國家。其次則是亞洲地區冠軍南韓，以平均網速達 189.20Mbps位居全球網速最快的第二名。卡達排名第三（平均網速為170.77 Mbps），第四則是上升2位的中國（157.72 Mbps），而塞浦路斯則排名第五（154.13Mbps）。而香港則以78.06Mbps，排名23。

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至於寬頻網速方面，全球平均下載速度為107.50Mbps。而網速最快的是摩洛哥，以平均網速256.70Mbps奪得第一名；其次則是新加坡，平均網速為256.03Mbps。而香港則以248.59Mbps奪得第三。

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責任編輯：曾曉汶

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