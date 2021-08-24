  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MOS Burger】MOS Burger疫下生意升　引入新品牌MOS CUCINA　8月30日進駐銅鑼灣（多圖）

商業 16:34 2021/08/24

分享：

「MOS CUCINA」將於8月30日，在銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場原有舖位開設「雙重」分店。（MOS Burger提供圖片）

疫情下，MOS Burger的業務不跌反升，MOS香港子公司決定繼MOS Café之後，將主打意粉的品牌「mia cucina」引入香港，取名為「MOS CUCINA」。「MOS CUCINA」將於8月30日，在銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場原有舖位開設「雙重」分店。

【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶

MOS Burger短期目標是未來三年於全港不同地區開設五間分店，以價格便宜作招徠，提供漢堡以外的食物選擇。

主打意粉及長薄餅類食物

MOS CUCINA主打意粉類，招牌意粉分別有「摩斯經典和牛肉餅肉醬意粉」（港幣$60）、「照燒雞溶岩芝士蕃茄意粉」（港幣$60）及「忌廉煙熏三文魚意粉」（港幣$45）。每款意粉皆可以港幣$5額外加配溶岩芝士，顧客可自選意粉份量，基本份量為180g，加港幣$10增量至270g，加港幣$20增量至360g。

MOS CUCINA另推出三款長薄餅作為套餐小食，包括「照燒雞長薄餅」、「香脆薯仔長薄餅」及「芝香牛肉長薄餅」（長薄餅套餐追加港幣$26）；MOS CUCINA亦會供應小食，分別是「厚切薯條」、「摩斯雞塊」及「摩斯脆雞」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【物流商機】 沃爾瑪為其他零售商提供配送服務　最快2小時送到

【好想去旅行】麗晶郵輪預訂量破新高　最高預訂價超過460萬

責任編輯：李智美

相關文章

【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式
2021/08/23
【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
2021/08/23
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【疫市營商】北角匯暑假營業額按年升逾12%　看俏中秋假期生意錄雙位數增幅
2021/08/23
【疫市營商】北角匯暑假營業額按年升逾12%　看俏中秋假期生意錄雙位數增幅
【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶
今日
【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶

你可能感興趣

【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式
12:13 2021/08/23
【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
15:43 2021/08/23
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【疫市營商】北角匯暑假營業額按年升逾12%　看俏中秋假期生意錄雙位數增幅
16:32 2021/08/23
【疫市營商】北角匯暑假營業額按年升逾12%　看俏中秋假期生意錄雙位數增幅
香港 Cafe 希慎 銅鑼灣 美食

上一篇文章

【網絡安全】拜登明會見科技龍頭高層　討論加強網絡安全

下一篇文章

【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫下新常態】調查：QR Code使用量激增750%　或將永久取代餐牌？
【疫下新常態】調查：QR Code使用量激增750%　或將永久取代餐牌？
【房地產】樓價高企　韓國年輕人轉往虛擬房地產市場
【房地產】樓價高企　韓國年輕人轉往虛擬房地產市場
【電腦節2021】電腦節人流大減？　電腦節展商積極推銷（多圖）
【電腦節2021】電腦節人流大減？　電腦節展商積極推銷（多圖）
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【芯片荒】全球9大芯片商增產能　總庫存達5040億創新高
【芯片荒】全球9大芯片商增產能　總庫存達5040億創新高
【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式
【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式