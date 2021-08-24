【MOS Burger】MOS Burger疫下生意升　引入新品牌MOS CUCINA　8月30日進駐銅鑼灣（多圖）

▲ 「MOS CUCINA」將於8月30日，在銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場原有舖位開設「雙重」分店。（MOS Burger提供圖片）

疫情下，MOS Burger的業務不跌反升，MOS香港子公司決定繼MOS Café之後，將主打意粉的品牌「mia cucina」引入香港，取名為「MOS CUCINA」。「MOS CUCINA」將於8月30日，在銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場原有舖位開設「雙重」分店。

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MOS Burger短期目標是未來三年於全港不同地區開設五間分店，以價格便宜作招徠，提供漢堡以外的食物選擇。

主打意粉及長薄餅類食物

MOS CUCINA主打意粉類，招牌意粉分別有「摩斯經典和牛肉餅肉醬意粉」（港幣$60）、「照燒雞溶岩芝士蕃茄意粉」（港幣$60）及「忌廉煙熏三文魚意粉」（港幣$45）。每款意粉皆可以港幣$5額外加配溶岩芝士，顧客可自選意粉份量，基本份量為180g，加港幣$10增量至270g，加港幣$20增量至360g。

MOS CUCINA另推出三款長薄餅作為套餐小食，包括「照燒雞長薄餅」、「香脆薯仔長薄餅」及「芝香牛肉長薄餅」（長薄餅套餐追加港幣$26）；MOS CUCINA亦會供應小食，分別是「厚切薯條」、「摩斯雞塊」及「摩斯脆雞」。

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責任編輯：李智美