【MPF】美股MPF年內表現暫升18% 大幅跑贏整體回報

▲ 強積金今年整體回報僅險升0.43%，人均賺約千元。

打工仔注意，據晨星香港的最新統計，截至上周五（8月20日）的數據，今年強積金（MPF）的整體回報僅險升0.43%，人均僅賺約1098元，上半年供款人的平均利潤曾高見逾萬元，如今已賺少一大截。此外，短線來看，8月份已呈負回報1.57%，雖然這兩天恒指止跌反彈，但餘下5個交易日能否持續上升，足以扭轉本月MPF的見紅慘況，仍待觀望。

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况且，專家指，年初迄今MPF平均回報暫有驚無險，仍錄得正數0.43%，主要來自歐美股票的貢獻，兩者累積勁彈逾15%。可是，單以8月份衡量，兩大領頭羊的升幅不足1%。

再者，假如成員一注獨買，今年MPF的投資成績差天共地，若押注大贏家的美股，以首8個月狂升近18%，而去年底人均帳戶又累積約25萬元計，由此推斷，帶挈捧場客帳面狂賺逾4.5萬元。相反，要是在職者重倉中港股票，年初至今插水一成，年內血汗錢惨輸逾2.7萬元。

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然而，專家普遍以美股位高勢危，不適宜再重注高追，且料現市況在中美博奕下、以至疫情難根冶，唯恐市況仍甚波動，打工仔的避險求生術，有賴分散投資兼均衡股債布局，冀自保。

值得一提，如以MPF專家積金評級公司曾料，7月份人均戶口約26萬元，而8月錄得負回報1.57%，即上班族平均蝕逾4000元。另方面，7月份MPF已轉蝕，倒跌逾3%，拖累人均戶口輸掉8456元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪