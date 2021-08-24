【加密貨幣】瑞典兩年前沒收毒販36枚比特幣 沒料因幣價升值現需歸還33枚

2019年瑞典警方拘捕一名毒販，並沒收了他非法所得的36枚比特幣，瑞典警方以當時比特幣市價，即約13.6萬美元登記這批比特幣，結果由於比特幣幣值上漲，現在不得不將當初沒收他的價值160萬美元比特幣歸還。

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據當地傳媒報導，瑞典當局2年前查獲的這36枚比特幣當時價值只有13.6萬美元，即每枚3700美元，於是控方以比特幣的現金價值來沒收這批資產，但沒料到比特幣大幅上漲，至8月時已漲至48978美元，當局原本拍賣他非法所得的36枚比特幣，但由於當時是以現金價值計算查獲的資產，故當年36枚比特幣的價值只相當於今天3枚比特幣的價值，現在不得不將剩下的33杖比特幣歸還給該毒販。

瑞典檢察官Tove Kullberg指事件這令人遺憾，又指當局已從中得到教訓，就是應以數量來衡量比特幣的非法所得，而非當時的現金價值。

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