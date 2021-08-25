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【職場熱話】同事Last day派散水餅 還送了這個 令一眾網民直呼感動

理財智慧 12:00 2021/08/25

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公司同事是需要打好關係的存在，但又不是必然要打好關係，總有一兩個不太熟悉，又未稱得上是敵人的同事。近日有網民於網上討論區發文，指有同事Last day給了他一個驚喜。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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不少人被同事感動，指現在職場很少這種人了，建議樓主珍惜。他們分析，認為同事比較內向，但又想和樓主做朋友，所以才會在最後一天送蛋糕。樓主以後也可以主動約同事出來吃飯，「這類朋友十分難得」。

【理財智慧】選股參考價值有限 負債比率愈低愈好？【下一頁

樓主後來留言，稱自己已追蹤了同事的社交媒體，感嘆自己在職場沒有遇過這種人，「真係無諗過佢會咁上心」。網民笑言：「以我經驗，她覺得你比起其他同事好相處！」

【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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責任編輯：張瑋婷

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