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【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶

商業 16:21 2021/08/24

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愈來愈多品牌找MIRROR及ERROR擔任代言人，或藉他們的社交網站做宣傳，希望增加曝光率。

愈來愈多品牌找MIRROR及ERROR擔任代言人，或藉他們的社交網站做宣傳，希望增加曝光率。事實上，MIRROR的粉絲（又稱鏡粉）為支持偶像發展，只要在他們可負擔的範圍內都會支持，價格由幾百元至幾千元不等。

鏡粉黃小姐稱：「有能力就去（支持）」，可負擔的價格約3,000元；並舉例他們早前為防曬產品宣傳，都有購買。但她指，幾萬元一件的衣服就買不到了。C小姐亦認同，只要能負擔的都會購買，更笑言「有前夫個啲（鏡粉）就可以（購買更貴價貨品）」。

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過去與部分MIRROR及ERROR成員合作的香港麥當勞，近日推出「麥當勞App周年慶」。並將連續三周由MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）宣傳。

香港麥當勞發言人表示，早前拍攝的微電影大姜真愛《男兒爭入樽》及預告片，自推出後已累積逾200萬觀看次數。她稱，推廣成效令人鼓舞，也樂見微電影廣受顧客支持。

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外送平台Deliveroo（戶戶送）由去年起，看中MIRROR及ERROR形象正面有活力，邀請他們宣傳。其發言人表示，推廣帶來非常熱烈的回響，收到很多網民的意見表示支持。

記者：馬意文

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