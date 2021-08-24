【美國縮表】新債王談儲局縮表　「肯定會對股市有負面影響」

▲ 岡拉克指出，縮表肯定會對股市有負面影響。

全球央行年會26日登場， 市場再聚焦聯儲局何時縮表。有「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，隨著縮表時間愈來愈近，投資者可能在股市中更謹慎行事。

岡拉克指出，縮表肯定會對股市有負面影響。他補充指，聯儲局資產負債表的擴張與標普500指數資本化同步進行。在2018年，聯儲局試圖縮減規模時，股市發生小規模崩盤。在2018年第四季度，股市實際上進入一個非常壓縮的熊市，並且迫使聯儲局完全改變他們的活動。岡拉克指出，股票投資者歷來不喜歡聯儲局縮表。

回顧在2013年被市場稱為「Taper Tantrum」的事件中，標普500指數在5個交易日內下跌5%，因為當時的聯儲局主席伯南克暗示聯儲開始縮減債券規模。

岡拉克繼指，對於債券而言，奇怪的是當聯儲局逐漸縮減規模時，歷史收益率實際上是下跌的。岡拉克形容這很奇怪、違反直覺，但歷史上確實如此。不過，由於聯儲局一直在擴大資產負債表，美國國債利率實際上已經上升。

他也特別提到，目前美國30年期國債收益率並沒有很高，但達1.85%左右。由於聯儲局一直在進行量化寬鬆，股票上漲，而收益率溫和上漲。與直覺相反，人們認為縮減意味著債券收益率上漲，但從歷史上看，情況恰恰相反。因此，這可能意味著債券會受到抑制，股票會下跌。

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編輯：吳敏芳