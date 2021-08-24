  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國縮表】新債王談儲局縮表　「肯定會對股市有負面影響」

股市 16:09 2021/08/24

分享：

岡拉克指出，縮表肯定會對股市有負面影響。

全球央行年會26日登場， 市場再聚焦聯儲局何時縮表。有「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，隨著縮表時間愈來愈近，投資者可能在股市中更謹慎行事。

岡拉克指出，縮表肯定會對股市有負面影響。他補充指，聯儲局資產負債表的擴張與標普500指數資本化同步進行。在2018年，聯儲局試圖縮減規模時，股市發生小規模崩盤。在2018年第四季度，股市實際上進入一個非常壓縮的熊市，並且迫使聯儲局完全改變他們的活動。岡拉克指出，股票投資者歷來不喜歡聯儲局縮表。

回顧在2013年被市場稱為「Taper Tantrum」的事件中，標普500指數在5個交易日內下跌5%，因為當時的聯儲局主席伯南克暗示聯儲開始縮減債券規模。

岡拉克繼指，對於債券而言，奇怪的是當聯儲局逐漸縮減規模時，歷史收益率實際上是下跌的。岡拉克形容這很奇怪、違反直覺，但歷史上確實如此。不過，由於聯儲局一直在擴大資產負債表，美國國債利率實際上已經上升。

他也特別提到，目前美國30年期國債收益率並沒有很高，但達1.85%左右。由於聯儲局一直在進行量化寬鬆，股票上漲，而收益率溫和上漲。與直覺相反，人們認為縮減意味著債券收益率上漲，但從歷史上看，情況恰恰相反。因此，這可能意味著債券會受到抑制，股票會下跌。

相關文章：

【美國縮表】調查：逾半美企、經濟師認為聯儲局政策過於寬鬆　通脹憂慮日增

【美國縮表】一文看清各界評聯儲局擬年底前啟動縮表　新加坡銀行料聯儲局12月起每月減買債150億美元

【美國縮表】聯儲局7月議息紀錄：部分官員指今年開始減買債是合適決定　對經濟增長樂觀

【美國縮表】美銀基金經理調查：28%料聯儲局於Jackson Hole年會透露減買債部署

編輯：吳敏芳

債券 岡拉克 量化寬鬆 美國 標準普爾500指數 美國聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）
【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）