【美國縮表】景順趙耀庭：靜待聯儲局於Jackson Hole年會披露減買債詳情　市場料有輕微波動

▲ 景順趙耀庭指，投資者將靜待有關聯儲局可能在會上提供縮減資產購買規模的進一步詳情

Jackson Hole年會周五舉行，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，聯儲局7月份的議息會議紀錄顯示可能在年底前開始縮減買債規模，投資者將靜待有關聯儲局可能在會上提供縮減資產購買規模的進一步詳情，市場可能出現輕微波動，例如債券收益率上升，惟他相信投資者很大程度將忽視收水的影響，因為其已被事先考慮到及屬預期之內。現時聯儲局每周購買約1,200億美元的國債及抵押貸款支持證券。

聯儲局7月議息會議，詳見【下一頁】

Delta變種病毒為全球疫情增添不明朗因素，趙耀庭指，由於新增確診個案繼續令公司在聘請員工方面蒙上不明朗因素，預期8月份的初次申請失業救濟金人數將增加，疫情擴散亦可能衝擊美國及商業信心，目前的經濟數據已經表明服務消費復甦放緩。

人行或於未來數季下調RRR

內地方面，趙耀庭指，中國經濟數據疲弱，中國人民銀行可能於近期內放寬貨幣政策，於未來幾個季度，中國可能進一步下調存款準備金率（RRR）及增加地方政府債券發行。

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