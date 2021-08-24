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揚海價單登場　折實最平1,349萬　平均呎價30,880　嘉里︰開心啟航價

股樓投資 15:56 2021/08/24

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嘉里建設及信置等發展的黃竹坑上蓋揚海公布首張價單，涉及120伙，包括16個一房單位、74個兩房單位及30個三房單位，實用面積由341平方呎至921平方呎。 

發展商提供最高20％折扣優惠，若以此優惠率計，首張價單整批折實價由1349.9萬至3085.12萬元，折實呎價由28,295至33,551元，折實平均呎價則為30,880元。入場單位為2A座10樓E室，折實售價1,349.9萬元，折實呎價31,669元。 

揚海價單詳情︰

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嘉里發展香港區總經理湯耀宗形容首批售價為「開心啟航價」，並指揚海最快下星期開售。他續指，首批約一半單位享海景，相信可吸引家庭客及投資者，對項目銷情感樂觀。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，毗鄰揚海的港島南岸第一期晉環近日錄呎價約36,000的成交個案，揚海首批開價有明顯折讓，相信發展商是把握近期樓價破頂的黃金時段推售，並預料買家中約有一半為投資者。

示範單位圖片︰

揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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