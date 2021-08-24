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【濠賭股】 澳門放寬檢測證明至7日內 濠賭股急彈 瑞銀推薦呢3隻股

股樓投資 15:55 2021/08/24

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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日（23日）宣布，自周三（25日）凌晨起，經粵澳口岸出入境檢測陰性證明由48小時內放寬至7天，反映內地疫情受控，而經其他口岸出入境的人士的檢測要求則維持不變。濠賭股今日（24日）全綫急彈，其中澳博控股（00880）及永利澳門（01128）暫仍升逾一成；銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）亦升超過8%，大幅跑贏大市。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

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澳門當局指，當地已經連續20日無新增確診個案。瑞銀發表研究報告指，從內地省級政府如四川省及海南省已開始放寬措施，允許恢復跨省旅遊預訂。該行相信，隨著流動性和邊境措施的放鬆，預計原屬淡季的9月份，澳門訪客量將回升，並估計日均博彩收益將回升至2億至2.5億澳門元，對比8月以來日均收益為1.2億澳門元。該行更指出，澳門放寬入境檢測期限，將有充足時間迎接內地「十一黃金周」，行業中首選銀娛、金沙及澳博。

同場加映﹕【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

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記者：郭秀慧

永利澳門（01128） 瑞銀 博彩 經濟 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027）
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