【物流商機】 沃爾瑪為其他零售商提供配送服務　最快2小時送到

▲ 沃爾瑪自今年起便試行自家速遞服務，希望解決「最後一英里」的物流問題。（法新社圖片）

網購需求非常蓬勃，零售商要提供完善的購物體驗，物流送遞乃是重要的一環。消費者期望物流服務可又快又準，商戶亦唯有加大此方面的投資，增強競爭力。

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電商巨頭Walmart（沃爾瑪，美：WMT）瞄準物流商機，特別是商戶正為即將來臨的節日網購高峰期作準備，該企將向其他零售商提供本地配送服務「GoLocal」。自疫情爆發而來，FedEx、美國郵政的送遞服務面臨巨大壓力，零售商送貨成本亦因而急升。因此， 沃爾瑪自今年起便試行自家速遞服務，希望解決「最後一英里」的物流問題。

而是次沃爾瑪推出的本地配送服務GoLocal，將會為其他零售商提供物流服務，包括是2小時內及2天內的送貨服務。服務將會使用不同科技配合，例如無人機、自動駕駛車輛等，且全部均不會貼上「Walmart」的商標。

據指，沃爾瑪將會以其內部物流司機配對平台Spark，安排司機到零售商取貨，並送往客戶手中。目前Spark在超過500個城市適用，一年內覆蓋範圍翻倍。沃爾瑪估計，GoLocal的服務最快將會在今年年底正式開始，目前亦已經與部分零售商簽訂合約，下周將會再接受新合作夥伴的申請。

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盼增收入來源 現有資源商品化

沃爾瑪今次的GoLocal服務，亦被視為增加收入來源的策略之一。該企高級副總裁Tom Ward指，沃爾瑪正在觀察有潛力的收入來源，希望可以進一步擴大企業的規模，及商業化現有的資源及能力。

Tom Ward又稱，未來將會與更多物流科技供應商合作，希望不同類型、顛覆性技術，可以在沃爾瑪「最後一英里」的配送服務中結合使用。早前沃爾瑪已投資在自動駕駛電動車初創，包括Cruise、Waymo及Nuro。無人機派送亦是沃爾瑪的另一項重點，早前亦已投資於DroneUP、ZipLine等相關企業。

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責任編輯：葉泳珊