【北水基金】北水再現爆款基金 吸金逾百億8月首見

▲ 廣發新基金終打破悶局，首發吸金逾百億元。

雖然中港股市仍未擺脫政策風險，但北水再重現爆款基金，上周五（8月23日）推出的廣發行業嚴選3年持有產品首發，一日吸金超逾百億元（人民幣，下同），由星級基金經理劉格菘管理。內地媒體引述這位專家指，短期市場走勢很難判斷，但站在中長期來看，現正是布局權益資產的較好時機，具有全球比較優勢的製造業，是其重點關注的方向。

不過，受監管變數的緊箍咒所累，近期新基金發行熱度有所降溫。Wind數據顯示，6月和7月新成立的基金分别為190隻、以及154隻，但截至上周五，8月迄今的新產品僅132隻。至於今年迄今，截至8月18日止，公募基金吸資達20031.74億元。可是，相比去年全年的3.1萬億元，內媒預計今年吸資額難再破新紀錄。

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畢竟截至8月23日的資料，7月僅有11隻基金首發超過60億元，規模最大的也不足90億元。幸而廣發上述熱賣產品終打破悶局，於上周五首推當天至下午約2時已售出逾百億元，而基金首次募集規模上限為150億元。

據悉劉格菘現任廣發基金聯席投資總監、高級董事總經理、兼成長投資部總經理。其成名是在2019年，由他管理的3隻王牌基金翻倍，年度收益率包攬全市場主動權益類基金業績榜前三名。

他目前管理的基金，截至上半年末，超逾750億元，排名第四。若加上以上爆款新產品，將直逼900億元，將僅次於基金一哥、易方達的張坤，以及景順長城頂級操盤手劉彦春，位列第三。

劉格菘認為，波動市下製造業或迎要好配置機會，但短期市場仍有估值調整壓力、流動性壓力等原因，這些問題在四季度或有較大變化。A股大概率將呈結構分化格局，一些高景氣度及性價比資產乃布局好時機。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪