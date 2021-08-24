  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】選股參考價值有限 負債比率愈低愈好？

理財智慧 16:24 2021/08/24

分享：

負債比率是一間公司的資產中有多少比例是借來的，計算公式為：

負債比率 = 總負債 / 總資產

 

理論上，負債比率大的公司資產運用效率較高，好比個人借錢來使資金運用更靈活、槓桿更大資產。
但是，一旦遇到股災，高負債比例的公司風險或較大。

一般的理財書上會避開高負債比例的企業，如50%以上。然而，部分產業本身就是以高度槓桿的方式在運作，例如：

  • 金融保險業
  • 營建業
  • 半導體業及部分電子業

排除高負債比例的股票，到底是只排除掉危險公司，還是只排除了特定產業?

 

以下根據負債比率對未來報酬的影響，分析其指引性。

把負債比率以每10%一組來測試年報公布後未來一年的報酬率，觀察是否有越低越好的趨勢。

正常時期 (2010-2013年)，負債比率影響不大

從以上表格可見，負債比率 70%以上的股票，風險只略大一點，並未見負債比率越高，股票就越危險的趨勢。

股災時期 (2008年)，負債比率70%以上表現明顯較差

負債比率達70%以上，股票表現才有較明顯的差距，腰斬機率 30%以上，同期負債比率50%以下的股票，腰斬機率則是10%。

由於2008/5/1往後算一年，到末期時大盤已經從股災開始反彈，所以下跌 50%的比例看起來較少。

負債比率50~70%之間的股票，腰斬機率略高，大約是20%，和其他負債比率低於50%的股票的腰斬機率比較，20% 和 15%、13%之間，沒有明顯差距。

雖然，負債比率低於10%的股票，報酬率偏高，但這類股票屬於極少數。

總括而言，負債比率不一定愈低好，個別企業經營風險及產業特性皆影響負債比率，故負債比率不是報酬率的明確指標。

 

資料來源：Mr. Market市場先生

 

同場加映：【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳澤熙

經濟 股票 香港經濟日報 香港 金融

上一篇文章

【港股追蹤】安踏上半年純利升逾1.3倍 中期息增1.8倍至60仙 一手單位降至200股

下一篇文章

【圖輯】耗資逾5億　中環街市活化重開　市建局：現是脫胎換骨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多