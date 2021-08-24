【理財智慧】選股參考價值有限 負債比率愈低愈好？

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【港股追蹤】安踏上半年純利升逾1.3倍 中期息增1.8倍至60仙 一手單位降至200股
負債比率是一間公司的資產中有多少比例是借來的，計算公式為：
負債比率 = 總負債 / 總資產
理論上，負債比率大的公司資產運用效率較高，好比個人借錢來使資金運用更靈活、槓桿更大資產。
但是，一旦遇到股災，高負債比例的公司風險或較大。
一般的理財書上會避開高負債比例的企業，如50%以上。然而，部分產業本身就是以高度槓桿的方式在運作，例如：
排除高負債比例的股票，到底是只排除掉危險公司，還是只排除了特定產業?
以下根據負債比率對未來報酬的影響，分析其指引性。
把負債比率以每10%一組來測試年報公布後未來一年的報酬率，觀察是否有越低越好的趨勢。
從以上表格可見，負債比率 70%以上的股票，風險只略大一點，並未見負債比率越高，股票就越危險的趨勢。
負債比率達70%以上，股票表現才有較明顯的差距，腰斬機率 30%以上，同期負債比率50%以下的股票，腰斬機率則是10%。
由於2008/5/1往後算一年，到末期時大盤已經從股災開始反彈，所以下跌 50%的比例看起來較少。
負債比率50~70%之間的股票，腰斬機率略高，大約是20%，和其他負債比率低於50%的股票的腰斬機率比較，20% 和 15%、13%之間，沒有明顯差距。
雖然，負債比率低於10%的股票，報酬率偏高，但這類股票屬於極少數。
總括而言，負債比率不一定愈低好，個別企業經營風險及產業特性皆影響負債比率，故負債比率不是報酬率的明確指標。
資料來源：Mr. Market市場先生
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責任編輯：陳澤熙