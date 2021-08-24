【理財智慧】選股參考價值有限 負債比率愈低愈好？

負債比率是一間公司的資產中有多少比例是借來的，計算公式為：

負債比率 = 總負債 / 總資產

理論上，負債比率大的公司資產運用效率較高，好比個人借錢來使資金運用更靈活、槓桿更大資產。

但是，一旦遇到股災，高負債比例的公司風險或較大。

一般的理財書上會避開高負債比例的企業，如50%以上。然而，部分產業本身就是以高度槓桿的方式在運作，例如：

金融保險業

營建業

半導體業及部分電子業

排除高負債比例的股票，到底是只排除掉危險公司，還是只排除了特定產業?

以下根據負債比率對未來報酬的影響，分析其指引性。

把負債比率以每10%一組來測試年報公布後未來一年的報酬率，觀察是否有越低越好的趨勢。

▲ 正常時期 (2010-2013年)，負債比率影響不大

從以上表格可見，負債比率 70%以上的股票，風險只略大一點，並未見負債比率越高，股票就越危險的趨勢。

▲ 股災時期 (2008年)，負債比率70%以上表現明顯較差

負債比率達70%以上，股票表現才有較明顯的差距，腰斬機率 30%以上，同期負債比率50%以下的股票，腰斬機率則是10%。

由於2008/5/1往後算一年，到末期時大盤已經從股災開始反彈，所以下跌 50%的比例看起來較少。

負債比率50~70%之間的股票，腰斬機率略高，大約是20%，和其他負債比率低於50%的股票的腰斬機率比較，20% 和 15%、13%之間，沒有明顯差距。

雖然，負債比率低於10%的股票，報酬率偏高，但這類股票屬於極少數。

總括而言，負債比率不一定愈低好，個別企業經營風險及產業特性皆影響負債比率，故負債比率不是報酬率的明確指標。

資料來源：Mr. Market市場先生

同場加映：【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳澤熙