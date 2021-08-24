【ET講股通】孫運喜：雨中陽光（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股承接高開319點，恒生指數再度升超過500點至25600點水平，京東 （09618） 升近15%；美團 （03690） 升近14%。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升8%；小米 （01810） 升逾3%。科技股翻生？港股雨中有陽光？《ET講股通》主持孫運喜於節目為你分析。立即點擊收看/收聽

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00：00 - 港股今日市況速覽及解讀

02：01 - 港股市況分析：反彈中也有監管隱憂

05：16 - Cathie Wood 回頭增持京東 科技股借勢彈

06：00 - 外資大戶稱內地科網股已大幅調整

10：30 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景

14：54 - 股票分析：中聯重科 （01157） 股價前景

17：58- 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景

20：34- 股票分析：保利協鑫 （03800） 股價前景

22：37- 股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景

26：22- 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景

30：05 - 港股收市速報及後市分析

32：26 - 股票推介：中糧包裝 （00906）



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新經濟股大發威，恒指全日升618點，收報25727點，大市總成交逾1,717億元。美團 （03690） 升13.5%至221.8元，騰訊 （00700） 升8.8%至472元；部分傳統經濟股走弱，恒地 （00012） 跌1.7%至35.2元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早前可謂傾盤大雨，目前雨雖未停，惟雨中已見陽光。外資基金普遍仍擔心內地監管新政，將中資股比重大降後，無意重新增持，如「契媽」Cathie Wood早前一度清倉中資股，惟最新消息指她重新增持京東（美：JD） （09618） 。此為第一綫陽光。

「契媽」買京東 外資唱好中資科企

另外，開始有大行傳遞正面訊息。券商傑富瑞（Jefferies）指內地科網股大幅調整後，前景能見度增加，加上騰訊、小米 （01810） 等開始回購，顯示公司對前景有信心。摩通策略師亦指，MSCI中國指數半年累挫三分之一，撈底的話有兩成上升空間。此為第二綫陽光。

MSCI主席及CEO更表示，市場對內地監管的擔憂終將過去，並指相關負面消息每隔3、5年便會發生，對股票構成壓力，惟之後將重拾升軌，再創新高。此為第三綫陽光。

展望後市，恒指短綫喘穩，惟中綫未算好轉，雖然有機會形成小雙底，但仍待突破下降軌、保歷加通道中軸及小雙底頸綫。恒生科指走勢相若，目前仍受制向下的保歷加通道。

個股方面，可留意中糧包裝 （00906） ，股價升4.9%至4.73元，突破小雙底頸綫後回軟，短綫或整固，待回調至雙底水平可吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、中聯重科、洛陽鉬業、保利協鑫、大唐新能源、舜宇︰立即觀看】

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