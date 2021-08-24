【ET講股通】孫運喜：雨中陽光（附Time code）

港股承接高開319點，恒生指數再度升超過500點至25600點水平，京東 （09618） 升近15%；美團 （03690） 升近14%。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升8%；小米 （01810） 升逾3%。科技股翻生？港股雨中有陽光？《ET講股通》主持孫運喜於節目為你分析。立即點擊收看/收聽

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00：00 - 港股今日市況速覽及解讀

02：01 - 港股市況分析：反彈中也有監管隱憂

05：16 - Cathie Wood 回頭增持京東 科技股借勢彈

06：00 - 外資大戶稱內地科網股已大幅調整

10：30 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景

14：54 - 股票分析：中聯重科 （01157） 股價前景

17：58- 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景

20：34- 股票分析：保利協鑫 （03800） 股價前景

22：37- 股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景

26：22- 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景

30：05 - 港股收市速報及後市分析

32：26 - 股票推介：中糧包裝 （00906）



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重溫今日財經台節目：

下午1時《石Sir午市閒談》

上午11時55分《ET午市精點》

上午9時《ET開市直擊》

上午7時《ET財經早點1分鐘》