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【ET講股通】孫運喜：雨中陽光（附Time code）

股市 15:40 2021/08/24

分享：

港股承接高開319點，恒生指數再度升超過500點至25600點水平，京東  （09618）  升近15%；美團  （03690）  升近14%。騰訊  （00700）  、阿里巴巴  （09988）  升8%；小米  （01810）  升逾3%。科技股翻生？港股雨中有陽光？《ET講股通》主持孫運喜於節目為你分析。立即點擊收看/收聽

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽及解讀
02：01 - 港股市況分析：反彈中也有監管隱憂
05：16 - Cathie Wood 回頭增持京東　科技股借勢彈
06：00 - 外資大戶稱內地科網股已大幅調整
10：30 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景
14：54 - 股票分析：中聯重科 （01157） 股價前景
17：58- 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景
20：34- 股票分析：保利協鑫 （03800） 股價前景
22：37- 股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景
26：22- 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景
30：05 - 港股收市速報及後市分析
32：26 - 股票推介：中糧包裝 （00906）
 

＊＊＊

重溫今日財經台節目：

下午1時《石Sir午市閒談》

上午11時55分《ET午市精點》

上午9時《ET開市直擊》

上午7時《ET財經早點1分鐘》

 

 

 

 

欄名 : ET講股通

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京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 指數 恒生指數 阿里巴巴 小米 騰訊 孫運喜 港股
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