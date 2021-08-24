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韓國或將禁止蘋果和谷歌向開發者抽佣　創全球首例

環球政經 17:28 2021/08/24

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據《路透社》報道，南韓有可能會禁止谷歌（Google）和蘋果（Apple）向軟件開發者收取在應用程式購買時的佣金。這是首次主要經濟體採取這類限制措施，可能令科技巨企的豐厚收入來源受損。

【Google】谷歌解散Google Health　部門主管下月離職　【下一頁

南韓議會的法制司法委員會預計將於本周二（24日）通過《電信業務法》修正案，亦稱「反谷歌法」。該法案指在禁止一些具有主導市場地位的應用程式商店運營商強制使用某些支付系統。如果法案獲得委員會通過，將於周三（25日）進行最終投票。

由於蘋果和谷歌對其應用商店的軟件開發者收取高達30%的佣金，引起全球不滿。今年年初，谷歌表示將把軟件開發者的前100萬美元收入收取的服務費從30%降至15%。而蘋果也採取了類似的措施。

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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