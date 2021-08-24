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【Windows 11】小米公布15款手提電腦產品　將可升級Windows 11

科技 16:05 2021/08/24

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小米今（24日）就公布，將會有15款手提電腦支援升級Windows 11。

微軟早前宣布推出最新作業系統Windows 11，預計10月將會正式推出。而小米今（24日）就公布，將會有15款手提電腦支援升級Windows 11。小米表示，預計Windows 11升級計畫將會在2021年底開始，並持續到2022年。

【Windows】Windows XP發布20週年　市佔率竟比Vista多一倍！

【Windows 11】Windows 11預設瀏覽器　增更換難度惹競爭者不滿

小米今公布15款手提電腦，分別是：小米筆記本Pro 14、小米筆記本Pro 15 OLED、小米筆記本Pro X、小米筆記本Pro 15.6寸、小米筆記本15.6寸、小米筆記本Air（8代處理器及其後續型號）、小米遊戲本（8代處理器及其後續型號）以及Redmi Book Pro 14/15/Air13/13/14/14 II/16/G遊戲本等。

據悉，小米首款手提電腦是2016年發布13寸和12.5寸的Air，由於這兩款電腦搭載的是6代酷睿平台，而根據微軟官方要求，或無法直接升級到Windows 11系統。

【Microsoft】微軟Windows 365 Cloud PC上線　月費人均155港元起

責任編輯：曾曉汶

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