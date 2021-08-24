讚女侍應帶病返工 美國共和黨眾議員挨批

新冠肺炎疫情仍然肆虐全球，多數人現時出現生病症狀會更小心處理。美國共和國黨一名眾議員日前竟然大讚一位帶病返工的女侍應，並稱對方展示美國精神。事件惹起批評，指摘眾議員的做法及稱讚不恰當。

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俄亥俄州眾議員曼德爾（Josh Mandel）上周曾到訪當地一間酒吧後，發文稱讚女侍應布麗恩（Brianne）即使身體抱恙，但知道酒吧人手短缺，決定帶病上陣，是帶領美國強大的典型美國工人。

曼德爾的帖文惹起批評，不少人攻擊酒吧，亦有人指摘曼德爾公開酒吧及女侍應資料。事後，布麗恩獲安排接受新冠肺炎檢測，亦未有被開除。酒吧亦解釋，布麗恩當日未有請假，因為她認為身體狀況欠佳是敏感引起而非真有生病。

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曼德爾及後回應事件，表示不明為何有人可以賦閒在家領取政府薪水，克服身體不適去工作的布麗恩則不應被稱讚。同為俄亥俄州眾議員的民主黨人瑞安（Tim Ryan）則批評，指曼德爾在新冠疫情期間讚揚帶病返工並不可取。

責任編輯：吳漢培