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【圖輯】耗資逾5億　中環街市活化重開　市建局：現是脫胎換骨

股樓投資 16:07 2021/08/24

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中環街市有逾80年歷史，被評為三級歷史建築，自2003年起停用，經市建局活化保育後，昨日（8月23日）重開及試業，由華懋集團夥市建局共同管理及營運。市建局行政總監韋志成形容，中環街市保育前是「傷重見骨」，而現在是「脫胎換骨」。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興說，中環街市以全新面貌示人，希望可以成為一個集探索、休閒和營商於一身的新地標，而項目投資額逾5億元，為了支持及鼓勵中小企、初創進駐，部分舖位以低於市價租出。 

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中環街市投資額逾5億元，將以「Playground for All」為經營理念，致力發展成「親」、「動」、「融」兼備的活力社區地標。華懋集團與市建局強調，營運模式遵循文物保育及公眾享用兩個大原則，以回應公眾對活化歷史建築、保留城市集體回憶的期望。同時，傳承文化及推動創新，並透過活化歷史建築以為社區帶來全新體驗。 

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華懋指，中環街市首階段租務情況理想，出租率逾八成，吸引超過70間不同類型的商戶進駐，涵蓋街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等，大多數商戶已開始營業。此外，13個具特色而保留的街市檔口，部分會出租給香港老字號品牌營運，承傳香港傳統店舖，使中環街市成為探索香港歷史的門戶，別具意義。 

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撰文 : 黃卓賢

中環街市 文娛藝術 市建局 華懋

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