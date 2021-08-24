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【抗通脹資產】憂通脹升溫又唔知點算？　「股神」巴菲特的四大抗通脹心得

股樓投資 17:15 2021/08/24

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去年疫情下環球經濟活動剎停，各國央行推出了規模史無前例的經濟刺激措施及寬鬆貨幣政策，導致今年環球物價升溫，具抗通脹特性的資產成為資產組合中必不可少的一環。外媒上周整理了「股神」巴菲特（Warren Buffett）在過去數年內分享的抗通脹心得，幫助投資者度過高通脹時期。

1.選擇不需要持續進行再投資的企業

2015年巴郡年度股東大會上，巴菲特曾被問及，在他的持股當中，哪些公司最有可能在高通脹時期蓬勃發展。巴菲特的回答是：「不需要持續進行再投資的企業」，因為當美元貶值時，這樣的企業會變得愈來愈貴。「通脹時期內最好的生意模式是，你購買了一次，然後就不必再進行資本投資的企業。」巴菲特表示，資本投資較重的企業，其業務在通脹期間通常都會較差。

2.擁有好的品牌

在通脹期間，擁有一個品牌是一件很棒的事情。」巴菲特指公用事業、鐵路等生意「不斷消耗更多金錢」，而且盈利性較差，相比之下，他更青睞能夠「與人有聯繫」的公司。他自1972年以來擁有過多個品牌，當中就包括時思糖果 (See's Candy)。

3.投資好的生意

對於多數投資者而言，擁有一個品牌並非易事，但投資者可以選擇投資好的生意模式」。他認為優質的企業也是對抗通脹的工具之一，因為無論美元的價值如何改變，好企業的產品都會被市場需求。

4.投資指數基金

不過，對於大多數投資者而言，最好的方式並非選擇優質個股，而是買入低成本且風險更小的指數基金。巴菲特近些年來一直推崇指數基金，例如追蹤標普500指數的基金，已經自動納入了可口可樂（KO）、蘋果（Apple）等科技巨企，能夠有效幫助投資者分散投資組合。

同場加映: 【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

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编辑：李勝男

 

基金 經濟 巴菲特 通脹 標準普爾500指數
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