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【港股追蹤】安踏上半年純利升逾1.3倍 中期息增1.8倍至60仙 一手單位降至200股

股樓投資 16:28 2021/08/24

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安踏（02020）上半年純利按年升逾1.3倍至38.4億元（人民幣，下同），每股盈利142.77分，中期息按年增1.85倍至60港仙。安踏全日升0.6%，收報171.2港元，成交17.1億港元。

期內，集團收入按年增55.5%至228.1億元。按品牌計，安踏品牌收入按年升56.1%至105.8億元，溢利升31.7%至24.5億元；FILA收入增51.4%至108.3億元，溢利增78%至31.4億元。毛利率上升6.4個百分點至63.2%。

【小米1810】小米績前 各大行評級和目標價一覽  詳情請看[下一頁]

安踏指，疫情對內地零售市場的影響已大幅減弱，使安踏及FILA分部及其他品牌的收益強勁反彈。

上半年電子商貿業務收益貢獻集團整體收益的27%，按絕對金額計，去年同期增長61%。安踏預計線上業務的增速在未來數年仍會高於線下業務，電子商貿業務佔比將繼續提升。

【中國電信】中電信A股連續兩日跌停 散戶呻不如買H股  詳情請看[下一頁]

另外，安踏宣佈更改每股買賣單位，由1000股降至200股。按今日收市價171.2港元計，每手入場費將會由171,200港元減至34,240港元。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

安踏體育（02020） 電子商貿 香港 疫情 每股盈利 經濟 零售

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